Україні варто впровадити інститут мирових суддів, - Шаповал

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав "Українським Новинам".

"Мирові судді - це хороша ідея. У багатьох країнах цей інститут прижився, чому в Україні ця ідея не приживеться?" - сказав він.

Водночас, на його думку, у разі впровадженні цієї фінансової інституції, проблем не уникнути.

"Звичайно будуть якісь проблеми, початкові проблеми, але цього не минути. Але такі суди - це хороша і правильна ідея", - підкреслив Шаповал.

Як повідомляли Українські Новини, ексглава Верховного суду Маляренко прогнозує розвантажені судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні. Також ексглава КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.

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Крім того, екссуддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.