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25.06.19 11:06

Позачергові вибори в Раду: ЦВК зареєструвала понад 250 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій

У понеділок, 24 червня, відбулося чергове засідання ЦВК, в ході якого Комісія зареєструвала 14 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

Позачергові вибори в Раду: ЦВК зареєструвала понад 250 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в ЦВК, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 13 спостерігачів від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES) і одного - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ).

"Таким чином, станом на 24 червня Комісією зареєстровано 252 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

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