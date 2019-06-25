Позачергові вибори в Раду: ЦВК зареєструвала понад 250 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в ЦВК, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 13 спостерігачів від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES) і одного - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ).

"Таким чином, станом на 24 червня Комісією зареєстровано 252 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

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