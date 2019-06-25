"Самопоміч" була одним із ключових партнерів антикорупційних організацій у цьому парламенті, - Шабунін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це на зустрічі представників порядку денного встановлення правосуддя заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Самопоміч" була однією із ключових партнерів антикорупційних громадських організацій в парламенті, скликання якого добігає кінця. І якщо інші партії на наших зустрічах зараз можуть лише обіцяти – то вам найлегше, бо ваші депутати все це робили протягом минулого скликання", – сказав він.

Він також додав, що "Самопоміч" у парламенті показала новий рівень прозорості роботи фракції: "Я пам’ятаю, як голова фракції вам відкрито казав, що у них немає спільної позиції і водночас запрошував прийти на фракцію. Тобто, ти не просто говориш з окремими експертами, а маєш можливість піти із депутатами дискутувати в рівноцінному діалозі".

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Нагадаємо, 18 червня "Самопоміч" однією із перших політичних сил підтримала висунутий 17-ма спеціалізованими громадськими організаціями порядок денний встановлення справедливості. Громадські активісти вимагають належної реформи судової системи, прокуратури та поліції, перезавантаження частини антикорупційних органів, повернення відповідальності за незаконне збагачення та продовження міжнародних закупівель тощо.