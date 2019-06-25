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25.06.19 11:55

Четверо дітей потонули за минулу добу, ще троє стали жертвами статевих злочинів, - Аброськін

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив сумну статистику подій за участю дітей за минулу добу.

Четверо дітей потонули за минулу добу, ще троє стали жертвами статевих злочинів, - Аброськін

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, на Волині вранці в ставку потонула 17-річна жителька Іваничівського району, ввечері в ставку Старовижівського району потонула дитина 2017 р.н., на Житомирщині в річці втопився хлопець 2002 р.н., в Київській області в кар'єрі потонув чоловік 1961 р.н. і його трирічна дочка", - повідомив Аброськін.

Крім цього, як повідомив заступник шефа Нацполіції, тільки за добу зареєстровано три статеві злочини щодо дітей.

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"Найстрашніший - це розбещення дев'ятирічної дівчинки в Дніпропетровській області", - розповів він.

Четверо дітей потонули за минулу добу, ще троє стали жертвами статевих злочинів, - Аброськін 01

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