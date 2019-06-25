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25.06.19 11:51

"Ринг - так ринг": Насалик прийняв виклик топ-менеджера "Нафтогазу" Фаворова і запропонував бій без правил

Глава Міненерговугілля Ігор Насалик погодився на пропозицію керівника газового інтегрованого бізнесу компанії "Нафтогаз" Андрія Фаворова вирішити спірні питання на боксерському рингу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ринг - так ринг! Але по-справжньому, по-чоловічому. Шановний Андрій Фаворов, я готовий зустрітися з Вами на рингу. Але давайте будемо чоловіками! Залиште свої білі комірці для інституту "благородних дєвіц". Викликаю Вас на "чоловічу розмову" - бій без правил. Ви ж самець, як пишуть ваші прихильники в коментарях, то ж у Вас достатньо тестостерону. З місцем і часом визначимося. Чекаю на Вашу відповідь протягом 48 годин ", - написав Насалик.

Разом з тим, Насалик запропонував перед тим, як вийти на ринг, визначити, за що один одного бити.

"Отже, по-перше, чи несете Ви повну відповідальність за роботу "Укргазвидобування" з кінця 2016-го до лютого 2019-го та, зокрема, утилізацію тих 40 млрд грн , які ви здерли з допомогою тарифів на газ, під виглядом збільшення видобутку газу? По-друге, чи відстояли Ви свою честь після звинувачення Вас у корупції Вашим колегою Юрієм Вітренком? Бо ж за честь битися лише з людиною, яка теж має честь… Якщо з честю все гаразд, давайте переходити до справ. Сподіваюсь, досвід участі в боях без правил у Вас є, якщо ні – то ще маєте час. Заради чесних правил на газовому ринку, я також згадаю свої змагання з боїв без правил у Свірській дивізії ПДВ", - написав він.

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Ринг - так ринг: Насалик прийняв виклик топ-менеджера Нафтогазу Фаворова і запропонував бій без правил 01

Ринг - так ринг: Насалик прийняв виклик топ-менеджера Нафтогазу Фаворова і запропонував бій без правил 02

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