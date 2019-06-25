Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації. Минулого тижня я особисто обговорював це питання з Президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше", - написав Президент.

Зеленський зазначив, що головним аргументом на користь повернення стали необхідність захисту прав людини і громадянина як вищих демократичних цінностей.

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"Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні. А ще дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, – відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків", - підкреслив глава держави.

Також Президент нагадав, що саме сьогодні, 25 червня, закінчується термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

"З нетерпінням чекаємо, як задекларовані положення щодо верховенства права будуть втілені в реальному житті", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.