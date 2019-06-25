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25.06.19 12:24

Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець

Українська делегація в ПАРЄ просить Верховну Раду терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі асамблеї

Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи депутат Леонід Ємець.

"Рішення української делегації в ПАРЄ.

1.Припинити участь в роботі сесії Парламентської Асамблеї, крім питань позбавлення повноважень Російської делегації.
2.Делегація звертається до Верховної Ради України з необхіністю терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі ПАРЄ.
3.Делегація звертається до Президента і МЗС щодо визначення подальшої участі України в органах Ради Європи".

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Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець 01

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

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