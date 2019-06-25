ПАРЄ розгляне в середу в другій половині дня питання оскарження повноважень делегації РФ

"Це буде розглянуто в середу в другій половині дня", - сказала вона на засіданні ПАРЄ.

Також ПАРЄ проголосувала проти того, щоб призначити розгляд питання про повноваження російської делегації в четвер вранці. Це пропонувала українська делегація.

Разом з тим, заступник голови російської делегації, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький висунутий кандидатом на пост заступника голови ПАРЄ. Голосування відбудеться в другій половині дня методом таємного голосування, повідомила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є.

"Якщо він буде підтриманий більшістю голосів, він буде обраний віцеголовою асамблеї, а російській делегації доведеться вибрати іншого заступника глави російської делегації", - сказала Морі Паск’є.

Висування було оскаржене українською делегацією.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.