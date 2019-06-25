Двох українських воїнів поранено, ще двох травмовано з початку доби на Донбасі, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, о 02.00, з напрямку н.п. Саханка російсько-окупаційні війська обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї околиці с. Лебединське.

О пів на сьому ранку противник здійснив кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів в бік захисників Авдіївки.

Окрім того, близько 09.00 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів в районі с. Шуми.

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"За оперативною інформацію, з початку поточної доби, внаслідок активного застосування противником гранатометного вогню, у лавах українських військ є санітарні втрати: двоє українських воїнів поранені та ще двоє травмовані", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі вони були оперативно евакуйовані з бойових позицій, їм була надана медична допомога.

"Станом на зараз ситуація залишається стабільною і повністю контрольованою українськими військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил", - додали в прес-службі Міноборони.