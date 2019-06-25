Зареєстровано кримінальне провадження щодо 4 епізодів діяльності Портнова, - адвокат Порошенка Головань

Про це під час пресконференції заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Він повідомив, що дії Андрія Портнова підпадають під кваліфікацію статті 383 Кримінального кодексу України "завідомо неправдиві повідомлення про злочин", і відповідне провадження проти Андрія Портнова вже зареєстроване.

"Так звані заяви Портнова, про які багато пишуть, що начебто буде Петро Порошенко притягуватися до відповідальності, – це юридичний тролінг, тому що тут немає жодної мети домогтися справедливості або реалізації хоча б однієї норми законодавства. Тут взагалі немає юриспруденції, тут йдеться виключно про політичні операції і про створення інформаційних приводів, створення проблем Петру Порошенку і очолюваній ним політичній силі у передвиборчому процесі", – наголосив адвокат.

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"За такі речі має бути відповідальність. Відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом України, стаття 383 "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Зареєстроване кримінальне провадження стосовно 4 епізодів діяльності пана Портнова, а саме стосовно епізоду з українськими моряками, з їх захопленням під час їхнього переходу в Азовське море; заяви його стосовно телеканалу "Прямий", заяви його стосовно ПАТ "Кузня на Рибальському" і його заяви стосовно Вищої ради правосуддя", – повідомив Ігор Головань.

Він також розповів, що усі заяви Портнова "скроєні за одним чітким лекалом": "перераховуються якісь події, потім додаються слова "ймовірно", "за переконанням", "за наявною інформацією". Потім оголошується, що за цими подіями стоять кримінальні правопорушення. І далі йде вимога до ДБР розслідувати це, перевірити, з’ясувати, і так далі", – роз’яснює адвокат.

Він наголосив, що Портнов у своїй публічних коментарях не приховує справжньої мети цих дій – дискредитації Петра Порошенка, а відповідно до Конституції України честь і гідність особи є найвищою цінністю, тому зазначена діяльність Портнова апріорі є такою, що порушує закон, і їй має бути надана відповідна правова оцінка.