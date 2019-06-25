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25.06.19 14:01

Українці можуть виграти € 175.4 мільйона в знаменитій італійській лотереї

За результатами минулого в суботу тиражу SuperEnalotto виграшними номерами стали 35, 39, 41, 69, 70, 74 і додаткова куля під номером 89. Від рекордного джекпоту цей приз відокремлює всього нічого - за попередніми оцінками SuperEnalotto досягне рекордної позначки вже до кінця цього тижня, якщо приз не виграють сьогодні ввечері!

Українці можуть виграти € 175.4 мільйона в знаменитій італійській лотереї

Білет на удачу в італійську лотерею купували Джордж Клуні, Елізабет Херлі і Періс Хілтон, але найбільше пощастило Мадонні.

Італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім не обов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь в грі.

SuperEnalotto - найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу в усьому світі.

Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

На цей момент сума джекпоту SuperEnalotto становить 175 400 000 євро, і ви можете виграти цей приголомшливий приз з будь-якої країни світу, заповнивши лотерейний квиток онлайн на сайті TheLotter.com.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті theLotter.com і заповніть лотерейний квиток. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати квитка ви побачите скановану копію вашого квитка в вашому особистому кабінеті.

Жителі України можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогоднішній день лотерейний джекпот в Європі. Лотерея проводить три щотижневі розіграші - по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося всього кілька годин.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto,придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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