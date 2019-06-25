"Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба заводу.

У пресслужбі також зазначили, що брехнею є і інформація про те, що ці запчастини не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами.

"Повідомляємо, що відповідно до результатів тендеру від 10.08.2018 ТОВ "Торговий дім "Партсет" визнано переможцем на постачання запчастин до танків Т-72 (гідроамортизатори, катки підтримуючі, торсіони, станки НСВТ) та укладено договір №КБТЗ/ПСПК/18/52 на постачання зазначених ТМЦ на загальну суму 3 824 666 грн.

Згідно з договором зберігання від 02.10.2018 №2-10/18 ДП КБТЗ прийняв від ТОВ "Партсет" ТМЦ (запчастини до БТР-3Е: колісні редуктори, мости, лебідки, важелі ) на загальну суму 5 316 108 грн. 27-28 грудня 2018 року запчастини до БТР-3Е оприбутковано з метою подальшого використання (гарантійний та відновлювальний ремонт БТР-3).

Заводською прийомкою підтверджено, що усі придбані запасні частини та комплектуючі мають другу категорію і є фактично новими, тобто невживаними, але складського зберігання. Частину комплектуючих вже встановлено на бойову техніку ЗСУ у рамках ремонтних робіт. Здійснено відповідні випробування, які підтверджено і прийнято військовою прийомкою Міноборони", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що інші запчастини придбано ДП КБТЗ як складський запас і зберігаються на складах підприємства. Адже наразі КБТЗ має гарантійні зобов’язання з ремонту та відновлення 44 одиниць БТР-3ДА і потребує відповідного ремонтного фонду.

"Наголошуємо, що усі запчастини та комплектуючі придбано виключно за обігові кошти підприємства. Не використано жодної гривні бюджетних коштів. Їх із самого початку не планувалося встановлювати у рамках ДОЗ на нові вироби. Тому згадані звинувачення виглядають абсурдними.

Увесь товар знаходиться на складі підприємства, що виключає будь-які інсинуації щодо так званої безтоварної операції. На заводі готові у будь-який момент надати будь-якому можливість перевірити якість закуплених запчастин. Запрошуємо колектив редакції "Наші гроші" завітати на КБТЗ і на власні очі переконатися у тому, що вони вчергове у суспільство поширили брехню і нісенітницю", - додали в пресслужбі КБТЗ.

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