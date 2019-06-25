Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США

Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали в грудні 2017 року.
Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відокремлює лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.
Дмитро Фірташ рішення ще не коментував.
Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим в 2013 році. Під час колишньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США. Фірташ всі обвинувачення заперечує і називає політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні. Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але потім погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не залишати Австрію.
Згідно з австрійським законодавством, остаточне рішення про екстрадицію за федеральним міністром юстиції Австрії.