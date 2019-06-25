Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США

Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали в грудні 2017 року.

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відокремлює лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.

Дмитро Фірташ рішення ще не коментував.

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Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим в 2013 році. Під час колишньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США. Фірташ всі обвинувачення заперечує і називає політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні. Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але потім погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не залишати Австрію.

Згідно з австрійським законодавством, остаточне рішення про екстрадицію за федеральним міністром юстиції Австрії.