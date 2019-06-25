Турчинов: Страсбурзька змова стала в один ряд із ганебними мюнхенськими подіями 1938 року

Про це пише у Фейсбуці Олександр Турчинов.

"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!

РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов.

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За його словами, понад 80 років тому аналогічна зрада європейських цінностей, принципів та здорового глузду відбулася в Мюнхені, коли європейські лідери погодилися віддати на поталу Гітлеру частину європейської країни. Тоді це була Чехословаччина. Всі спроби потурати агресору та заплющувати очі на його злочинні дії, мали страшний зворотній наслідок. Мюнхенська змова відбулася в 1938 році, через рік знахабнілий від безкарності Гітлер розв‘язав Другу світову війну - найкривавішу та найтрагічнішу війну в історії людства. Історія повторюється і Страсбурзька змова стала в один ряд з ганебними Мюнхенськими подіями. Їі наслідки можуть бути такими ж згубними для миру в Європі і світі. На жаль, історія нічому не вчить", - зазначив він.

"Ми вдячні країнам Балтії, Грузії, Польщі та іншим небагатьом європейським депутатам, які підтримали Україну і не голосували за це ганебне рішення. Як і в 2014 році, ми повинні розуміти, що треба розраховувати лише на свої сили, на свою армію, на свій народ. Зміцнювати свій оборонний потенціал, та захищати свою Україну. В 2014 нам було важче, але ми вистояли, вистоїмо і зараз! З нами Бог і Україна! Слава Україні!", - написав Турчинов.