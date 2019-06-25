У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kyiv Smart City.

"У Києві з’явилися електронні QR-квитки, з якими оплатити проїзд можна за допомогою смартфона. Купити такий квиток можна онлайн в оновленому додатку Portmone.com", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що для того, щоб придбати QR-квиток на автобус, трамвай, тролейбус або інший вид громадського транспорту, встановіть на свій смартфон мобільний додаток Portmone.com. Далі в головному меню оберіть розділ "Проїзд у Києві" та придбайте необхідну кількість QR-квитків.

Ціна одного дорівнює вартості звичайного паперового квитка і становить 8 грн. При цьому ані комісія, ані будь-які інші платежі з пасажира не стягуються.

Для оплати проїзду в транспорті достатньо піднести екран смартфона із зображенням QR-квитка до валідатора і дочекайтеся, поки він розпізнає код і проінформують про успішну операцію.

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У додатку можна перевірити кількість квитків, які залишилися, а також час і дату, коли були використані попередні.

"Наразі QR-квитками можна скористатися в усіх видах громадського транспорту, де встановлені валідатори: автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері. КМДА робить все можливе, щоб якомога швидше обладнати валідаторами ще й міську електричку та маршрутні автобуси", - сказано в повідомленні.