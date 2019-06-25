Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко попросив про помилування, - прокуратура

Про це повідомив заступник Генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає", - сказав Стук на прес-конференції у вівторок у Мінську.

Заступник генпрокурора зазначив, що "остаточне рішення відкладено до настання певних умов", не пояснивши, про які умови йдеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь розглядає питання про помилування українського журналіста Шаройка

Павла Шаройка було затримано співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.

12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.