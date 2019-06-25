МЗС відкликає посла України при Раді Європи (оновлено)

Про це написав глава МЗС Павло Клімкін у колонці для "Європейської Правди", передає Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії назвав "логічним кроком" те, що українська делегація в ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту.

"Призупинення участі в ПАРЄ - цілком логічний крок. Але не назавжди, щоб не віддавати РЄ на поталу Росії і її друзям. Набагато складніше, власне, з Радою Європи. Це наш юридичний і людський обов'язок - брати участь у його механізмах захисту прав людини. Хоча арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, і відновити її буде дуже складно. Тому відкликаємо нашого посла при Раді Європи для консультацій", - зазначив він.

"Багато хто підкреслює значення фінансового чинника в поверненні РФ в ПАРЄ. Це суттєво, але не є визначальним. Не все зводиться до банального захисту фінансових інтересів", - зазначив міністр.

"У нас традиційно спочатку мають вирішити, хто винен, а потім - що робити. Вдячний українській парламентській делегації, вони виклалися по повній. Я не збираюся підштовхувати наших парламентаріїв до ухвалення рішень щодо формату їхньої участі в ПАРЄ. І політично, й емоційно в цій ситуації нам нема що шукати", - зазначив Клімкін.

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Міністр також зазначив той факт, що повернення російської делегації в ПАРЄ сталося під час головування Франції.

"Бути країною-засновником Нормандського формату і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодної з умов - це, вибачте за мою французьку, повний mauvais ton. Просто тотальний когнітивний дисонанс, який ще відгукнеться всій Європі", - підкреслив він.

"А чисто по-людськи мені Раду Європи, всю Європу і навіть кожного окремо з тих, хто голосував за видачу цієї індульгенції російській делегації, дуже шкода. Компроміси з совістю ніколи нічим хорошим не закінчуються", - резюмував Клімкін.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.