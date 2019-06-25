Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін

Про це написав глава МЗС Павло Клімкін в колонці для "Європейської Правди", передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було прийняте до (!) президентських виборів в Україні. Воно назрівало і було б ухвалено за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні. Річ не у розподілі відповідальності, яку я, до речі, з себе також не знімаю. Це все не про Порошенка, Зеленського чи когось іншого. Це наша спільна проблема. Добре було б це спільно усвідомити. Я чудово розумію необхідність у світлі виборчої кампанії заповнювати ефіри та соцмережі. Але це справа чесності і готовності дивитися у вічі викликам, як вони є. І якщо у цьому питанні ми не можемо бути чесними з собою, як можна бути чесними з виборцями?" - заявив Клімкін.

Читайте також: МЗС відкликає посла України при Раді Європи (оновлено)

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.