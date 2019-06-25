Вчителі, учні та батьки мають право самі вирішувати, в якому одязі діти вчитимуться в школі, - Гриневич

"Фактично цей указ уже давно застарів, і ми практично останнім часом ним не користувалися. Адже він прив'язував нас до якихось зразків форми, до якихось тканин, з яких має виготовлятися форма", - сказала Гриневич журналістам на конференції "Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що вже кілька років позиція Міносвіти полягає в тому, що громада школи - вчителі, учні та батьки - мають право вирішувати, в якому одязі навчатимуться школярі.

"Важливо, щоб цей одяг був комфортний, гігієнічний, із тканин, які "дихають", щоб діти почувалися вільно", - додала Гриневич.

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Міністр наголосила, що рішення, як визначатиметься приналежність учня до конкретного навчального закладу, залежатиме від самих шкіл.

"Хтось придумає безрукавку, на якій є емблема або знак приналежності до школи, а хтось визначить, що вони носитимуть ту чи іншу форму", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 20 червня президент України Володимир Зеленський скасував 167 указів своїх попередників, зокрема й указ про заборону використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми.

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