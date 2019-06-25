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25.06.19 16:51

Офіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО

Партії "Слуга народу" та "Опозиційна платформа "За життя", яку очолює кум Путіна Віктор Медведчук, зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковою адресою - офіс №424, проспект Центральний, 67.

Офіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Никвести".

У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адресу в кабінеті №424 офісного центру "Інпроектсервіс" на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві.

Офіси Слуги народу і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою 01

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Нагадаємо, всеукраїнську організацію партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолює Дмитро Разумков.

Політраду партії "Опозиційна платформа "За життя" очолює Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна.

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