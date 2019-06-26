Багато хто забув про те, що Росія не змінила планів захопити Україну, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер партії Петро Порошенко під час виступу у львівському Музеї визвольної боротьби України, де сьогодні відбувся "День народження Героїв АТО".

"У нас немає миру, у нас є війна. На жаль, зараз багато хто забув про це, тому що ми дуже ретельно захищали від відчуття, що в країні є війна для того, щоб збереглася Україна. Це українські Герої - наші воїни - зруйнували плани Путіна зі створення Новоросії, Малоросії, плани розірвати країну. Це вони стіною стали для того, щоб зберегти наш суверенітет, зупинити ворога наДонбасі. Якби вони його не зупинили - невідомо, де б він був. Чи в Києві, чи у Львові. Багато хто забув про те, що агресор абсолютно ніяк не змінив плани захоплення України".

Порошенко нагадав, що саме в ці дні п'ять років тому він підписав наказ про контрнаступ, завдяки якому українські військові звільнили дві третини окупованого Донбасу.

"У результаті наказу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу! Не тільки Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку, Слов'янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Дві третини Донбасу були звільнені, і повернено український прапор зусиллями саме українських героїв!" - зазначив він.

Порошенко подякував сім'ям загиблих Героїв і зазначив, що жертви війни за вільну суверенну Україну не повинні бути даремними.

"Ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна. Від ставлення народу до героїв залежить, чи має право нація на майбутнє - чи ні. Зараз, за ​​останній місяць ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й у середині нашої держави. Наступ на армію - вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування і давати наказ про заборону стріляти у відповідь. Ми не дамо завдати армії удар у спину. Зараз нам треба всім об'єднатися для того, щоб не дати зруйнувати пам'ять про них - майже три тисячі воїнів, які віддали життя, захищаючи країну від російської агресії", - зазначив голова партії "Європейська Солідарність".