Захопленим Росією в полон морякам загрожує до 6 років позбавлення волі, - адвокат

Про це виданню "Крим.Реалії" заявив адвокат Айдер Азаматов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слідство ознайомило нас із результатами призначеної раніше експертизи, а також пред'явило обвинувачення в остаточній редакції - це ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання державного кордону Росії)", - розповів Азаматов.

За його словами, український моряк, мічман Юрій Будзило заявив, що "обвинувачення абсурдне і вину свою він не визнає".

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"(Будзило. - Ред.) нагадав слідству, що він військовополонений, і вимагає, щоб до нього й інших моряків застосовувалися положення Третьої Женевської конвенції. Також він зазначив, що сьогодні останній день, коли Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права" , - розповів Азаматов.

Інший адвокат у справі українських моряків Микола Полозов уточнив, що до 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам.

"Слідчі дії розписані до 9 липня. Поки встигли пред'явити трьом: Євгену Семидоцькому, Богдану Небилиці і Юрію Будзилу", - додав він.

Після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.