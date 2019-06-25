Чиновники порту "Південний" розікрали 2,5 млн бюджетних коштів під виглядом "соціальних виплат", - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБ України.

Зокрема, встановлено, що двоє посадових осіб держпідприємства вносили неправдиві дані в реєстр на перерахування соціальних виплат. Насправді гроші надходили на банківські карткові рахунки знайомих зловмисників.

Як зазначається, оперативники задокументували, що впродовж 2018-2019 років чиновники перерахували на користь "підставних" осіб майже 2,5 млн грн.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Вчора двом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про їх відсторонення від виконання посадових обов'язків та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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