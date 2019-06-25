Меркель і Макрон на момент зустрічі із Зеленським вже дали команди голосувати за повернення РФ в ПАРЄ, - Кулеба

Про це написав на своїй сторінці в Facebook постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, відкликаний у вівторок для консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене є багато історій про ПАРЄ... І про те, як дипломатично вести розмову, в якій тобі з посмішкою говорять: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, любий мій, це тобі доведеться з цим жити.

І про те, як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном і Меркель, хоча обоє лідерів вже вирішили повертати росіян і дали всі команди", - написав Кулеба.

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За його словами, " вчора вночі в пустому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена ПАРЄ, який завзято топив за росіян, тому що їй було соромно за шефа".

Також "інший член ПАРЄ, який теж наполегливо топив за росіян, сьогодні здивовано відзначив, що росіяни приїхали якісь нахабні і почали своє тріумфальне повернення з провокації - номінували одіозного Слуцького на віцепрезидента ПАРЄ", - зазначив Кулеба.

Але головне, за словами дипломата, це не подібні історії, а майбутнє.

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"Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно", - написав Кулеба.

" А ви не журіться. Світ жорстокий. Це факт. Але іншого світу у нас немає.Треба просто бути сильним, мати здоровий глузд і вигризати у цьому світі своє. Особливо після того, як щось вигризають із тебе", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.