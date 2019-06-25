Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Тихий зазначив: "Нова хвиля маніпуляцій про соцопитування, у яких начебто українці готові миритися та йти на поступки заради миру. Особливо сумно спостерігати, як таке вчергове поширюють колеги, які мусили би фахово працювати з інформацією.
Інструкція:
1. Бачите емоційний заголовок про готовність майже половини українців на автономію Донбасу заради припинення війни.
2. Заходите на сайт соціологічної компанії, знаходите презентацію самого дослідження.
3. Читаєте формулювання питань та порівнюєте з іншими питаннями та відповідями.
4. Виявляється, що питання на яке 49,5% відповіли "впевнені, що підтримали" чи "скоріше підтримали" сформульоване так:
"Чи підтримали б Ви рішення про надання автономії в складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі?"
Опустимо зараз дискусії про доречність такого формулювання, я не соціолог, щоб давати оцінку.
5. Дивимося відповідь на питання:
"Який варіант розв’язання проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей Ви
підтримуєте?"
Надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України (1)
37% у червні
У травні аналогічна відповідь була 39,9%, тобто підтримка цього варіанту падає.
Цей показник майже незмінний протягом останніх років 3-4.
6. Припиняємо бомбардувати масову свідомість українців маніпуляціями про начебто готовність помиритися з Росією та йти на капітуляцію просто поки тривають обстріли та на Сході щотижня ллється кров".