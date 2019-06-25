Дата візиту Зеленського в США поки не визначена, - Тейлор

"З конкретними датами поки що не визначились", - сказав Тейлор на прес-конференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що як тільки буде відома дата зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і порядок денний візиту українського президента в США, він про це повідомить і членам уряду, і журналістам.

За словами Тейлора, питання про дату візиту Зеленського в США задавали йому і члени українського уряду.

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Раніше спеціальний представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що точна дата візиту Зеленського у Вашингтон поки не визначена. "Дональд Трамп подав президентові Зеленському запрошення відвідати Білий дім. Однак терміни цього візиту ще треба узгодити", - зазначив Волкер.

22 червня в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов у рамках візиту в США обговорив майбутній візит президента Зеленського.

Це перша прес-конференція Тейлора після його другого призначення в Україні.