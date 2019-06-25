"Квартал-95" анонсував програму з критикою Зеленського

Прес-служба "Кварталу-95" описує нове шоу як "аналітичну програму з елементами гумору, іронії і сатири", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після зміни влади в Україні "Квартал" обіцяв бути неупередженим і залишатися вірним собі в чесному та об'єктивному висвітленні подій, що відбуваються в країні. З моменту обрання нового президента минув лише місяць, а в "Кварталі" вже поспішають виконати дані обіцянки", - сказано в повідомленні прес-служби.

Автором і ведучим проекту буде Валерій Жидков.

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"В основу кожного з випусків програми братимуться актуальні події та проблеми поточного тижня. Валерій у своєму проекті дасть довгоочікувані відповіді на запитання: у чому причина тих чи інших вчинків політичних сил, що керує політиками і чому виходить так, що у нас нічого не виходить", - обіцяють у "Кварталі-95".

Перший випуск програми вийде в цю суботу на каналі "1+1".