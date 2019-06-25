Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.06.19 19:43

Росіян, які перебувають під санкціями США або ЄС, ПАРЄ не повинна приймати в делегацію, - Тейлор

Парламентська асамблея Ради Європи не може приймати в делегацію РФ росіян, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки або Європейського союзу.

Росіян, які перебувають під санкціями США або ЄС, ПАРЄ не повинна приймати в делегацію, - Тейлор

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні посол Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він також нагадав, що США виступали проти повернення росіян у зал ПАРЄ.

"Ми виступали проти повернення Росії в Раду Європи і ми свою позицію чітко висловлювали. Нас вразили зусилля української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати Росії повернутися до цієї організації", - підкреслив посол США.

Читайте також: "Депутати від Криму можуть стати членами делегації в ПАРЄ", - віце-спікер Держдуми РФ Толстой

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100