Росіян, які перебувають під санкціями США або ЄС, ПАРЄ не повинна приймати в делегацію, - Тейлор

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні посол Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він також нагадав, що США виступали проти повернення росіян у зал ПАРЄ.

"Ми виступали проти повернення Росії в Раду Європи і ми свою позицію чітко висловлювали. Нас вразили зусилля української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати Росії повернутися до цієї організації", - підкреслив посол США.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.