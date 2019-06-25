Житель Херсонщини вимагав у поліцейської табельну зброю, погрожуючи стамескою, - НПУ

Подія трапилася 15 червня близько 18:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. В цей час на територію районного відділку поліції зайшов 37-річний місцевий житель. Візуально він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Працівниці сектора реагування, яка вийшла поспілкуватися з відвідувачем, він пояснив, що хоче написати звернення.

Раптом чоловік почав проявляти агресію, приставив до працівниці поліції стамеску і, погрожуючи, наказав віддати табельний пістолет. Правоохоронці, які перебували неподалік, миттєво звільнили поліцейську. На чоловіка одягли наручники.

Як повідомив заступник начальника поліції Херсонщини Микола Вербицький, затриманий вже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців. Він є фігурантом кримінальних проваджень, відкритих за заподіяння легких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю. Також його неодноразово доставляли в поліцію за порушення громадського порядку в обласному центрі.

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Сьогодні чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні двох кримінальних злочинів - за вимагання зброї (ст.262 Кримінального кодексу України) і за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст.345 КК). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.