Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза

Про це повідомив у Facebook народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

"У моніторинговому комітеті проект резолюції готуватиме британський консерватор Роджер Гейл, який системно підтримує Україну і який голосував проти повернення делегації РФ в ПАРЄ", - написав він.

"У регламентному комітеті проект резолюції готуватиме Егідіус Варейкіс - литовський депутат, відомий як безкомпромісний прихильник дотримання прав людини, який так само голосував проти повернення Росії в ПАРЄ", - додав Береза.

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За припущенням народного депутата, зараз "почнеться виття з мокшанських боліт".

"Нічого, нехай виють. Нормально працюємо", - підсумував Береза.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.