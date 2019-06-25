Проекти рішень щодо оскарження повноважень російської делегації готуватимуть друзі України, - Береза

Про це повідомив у Facebook народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.
"У моніторинговому комітеті проект резолюції готуватиме британський консерватор Роджер Гейл, який системно підтримує Україну і який голосував проти повернення делегації РФ в ПАРЄ", - написав він.
"У регламентному комітеті проект резолюції готуватиме Егідіус Варейкіс - литовський депутат, відомий як безкомпромісний прихильник дотримання прав людини, який так само голосував проти повернення Росії в ПАРЄ", - додав Береза.
За припущенням народного депутата, зараз "почнеться виття з мокшанських боліт".
"Нічого, нехай виють. Нормально працюємо", - підсумував Береза.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.