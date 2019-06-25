КСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом

Таке рішення оприлюднено на сайті Конституційного суду України, інформує Цензор.НЕТ.

"КСУ визнав неконституційною ч.5 ст.176 КПК, яка передбачає, що до осіб, які вчинили терористичні злочини або злочини проти держави, може бути застосоване лише утримання під вартою. Це означає, що проти цих осіб може бути застосований домашній арешт або застава" , - повідомили Радіо Свобода джерела в Конституційному суді.

У рішенні, зокрема, зазначено, що "утримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом серед усіх заходів, передбачених Кодексом та є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жодна з м'якших заходів не зможе запобігти ризикам".

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"Конституційний Суд України вважає, що право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, визначених законами України", - йдеться в рішенні.

Як сказано в тексті документа, рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не може бути оскаржене.