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25.06.19 21:36

Критерієм у відборі на "Ігри Нескорених" буде потреба реабілітації та адаптації, - заступник міністра Коляда

Основним критерієм у відборі на "Ігри Нескорених" буде потреба реабілітації та адаптації, а не спортивний результат.

Критерієм у відборі на "Ігри Нескорених" буде потреба реабілітації та адаптації, - заступник міністра Коляда

Про це заявила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Коляда в ефірі одного з українських телеканалів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Такий підхід є основним нововведенням і великим викликом. Наша мета - щоб кожен, хто дістав поранення, травми, або хворобу внаслідок перебування в районі бойових дій, кожен ветеран чи ветеранка могли прийти на тестування і спробувати себе в шести видах спорту, щоб вибрати найцікавіший, найбільш підходящий для себе", - розповіла Оксана Коляда, зазначивши, що спортивним результатам у відборі буде приділено лише 10% уваги.

"Головне знайти підхід до наших ветеранів, впевнена, як дружина одного з них. Думаю, нам вдасться мотивувати хлопців прийти і взяти участь у відборі та змаганнях. Під час відбору з усіма кандидатами на участь в "Іграх Нескорених" працюватиме велика підготовлена ​​команда психологів, яка допоможе зрозуміти рівень потреби того чи іншого кандидата в реабілітації, а отже - участі в змаганнях", - повідомила заступник голови благодійного фонду "Повернись живим" Ірина Турчак.

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