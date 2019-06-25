Справу підозрюваного в захопленні українських кораблів у Севастополі в 2014 році керівника НЗФ "Рубіж" направили до суду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

Підозрюваний - один із керівників незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж".

За версією слідства, в березні 2014 року він під час захоплення кораблів і об'єктів Військово-Морських сил України в м.Севастополь керував діями членів незаконного збройного формування "Рубіж".

Чоловіка звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 КК України (створення непередбачених законом збройних формувань).

У прокуратурі АРК не назвали імені підозрюваного. За версією видання "Крим.Реалії", йдеться про Володимира Мельника.

У лютому слідчий відділ Головного управління національної поліції в АР Крим і Севастополі оголосив у розшук керівника та учасників незаконного формування "Рубіж", що входив до складу так званої "самооборони" Криму.

У відомстві зазначили, що було встановлено дев'ятьох учасників цього незаконного збройного формування, які впродовж березня 2014 року брали активну участь у збройному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький", розвідувального катера "Славутич", військових частин ЗСУ, а також розгортання і діяльності блокпостів.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п'ятисот членів кримської "самооборони". Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів "самооборони" Криму.

"Самооборона" Криму з'явилася напередодні окупації півострова і допомагала діям російських загарбників. 11 червня 2014 року окупаційний "парламент" півострова "узаконив" цю організацію, ухваливши відповідний "закон".

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до ряду злочинів, велика частина з яких досі в Криму не розкрита.