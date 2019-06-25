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25.06.19 21:44

Деокупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор ключовими пріоритетами своєї роботи у Києві вважає деокупацію Донбасу і боротьбу з корупцією.

Деокупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні

Про це він сказав на прес-конференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 2009 року я працював в американському Інституті миру, цей інститут займався певною роботою, що стосувалась України. Ми шукали можливості, щоб Росія вийшла з Донбасу. Поки я перебуваю в Україні, ми це вбачаємо ключовим пріоритетом і метою — щоб Росія пішла з Донбасу", - заявив американський дипломат.

Він також виокремив боротьбу з корупцією як ще один пріоритетний напрямок своєї роботи.

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Водночас, на запитання журналістів про те, чи в пріоритеті для США питання деокупації Криму, Тейлор відповів, що "Крим залишається в переліку пріоритетів для Сполучених Штатів".

За його словами, нині у США активно ведеться робота щодо визначення кандидатури посла в Україні.

"У Вашингтоні намагаються знайти постійного посла (в Україні - ред.). Для цього його треба номінувати, потім ця кандидатура має пройти затвердження в Сенаті", - зазначив дипломат.

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