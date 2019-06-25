Клімкін закликає країни Великої Двадцятки вплинути на Росію в питанні звільнення полонених моряків

Про це глава українського МЗС написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спливає термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення і звільнення наших моряків. Росія, ясна річ, продовжує вдавати, що це її не стосується", - написав Клімкін.

За словами головного українського дипломата, він звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС і G20 з проханням вплинути на Росію.

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"Зрештою, і наші американські друзі казали в Буенос-Айресі, що без звільнення українських моряків зустрічі з російським президентом не буде. Це ж багато чого варто", - зазначив Клімкін.

За його словами, тепер Україна має юридичне право виносити питання звільнення моряків на розгляд ООН та інших міжнародних організацій.

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"Тому з нашими друзями і партнерами будемо говорити про необхідність обмеження військового співробітництва з РФ і відсутність будь-яких причин, щоб поважати її імунітети. І багато іншого теж", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.