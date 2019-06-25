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25.06.19 22:24

Клімкін закликає країни Великої Двадцятки вплинути на Росію в питанні звільнення полонених моряків

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав листи до своїх колег із країн ЄС та G20 із закликом застосувати всі можливі механізми впливу на Росію для звільнення українських моряків. Також Україна має намір винести це питання на розгляд ООН.

Клімкін закликає країни Великої Двадцятки вплинути на Росію в питанні звільнення полонених моряків

Про це глава українського МЗС написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спливає термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення і звільнення наших моряків. Росія, ясна річ, продовжує вдавати, що це її не стосується", - написав Клімкін.

За словами головного українського дипломата, він звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС і G20 з проханням вплинути на Росію.

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"Зрештою, і наші американські друзі казали в Буенос-Айресі, що без звільнення українських моряків зустрічі з російським президентом не буде. Це ж багато чого варто", - зазначив Клімкін.

За його словами, тепер Україна має юридичне право виносити питання звільнення моряків на розгляд ООН та інших міжнародних організацій.

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"Тому з нашими друзями і партнерами будемо говорити про необхідність обмеження військового співробітництва з РФ і відсутність будь-яких причин, щоб поважати її імунітети. І багато іншого теж", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

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