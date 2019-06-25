Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас

Заяву Мааса опублікувала прес-служба МЗС Німеччини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на UA1.

За словами міністра, Німеччина зацікавлена ​​в повноправному членстві РФ у Раді Європи. Вихід Москви з ПАРЄ Маас назвав серйозним ударом по захисту прав людини в Росії.

Глава МЗС зазначив, що на даний момент необхідно продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання щодо членства в ПАРЄ. Одним із зобов'язань є швидке відновлення членських внесків.

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У МЗС Німеччини зазначили, що ставлення федерального уряду до незаконної окупації Криму не змінилося.

"Уряд Німеччини не прийме це порушення міжнародного права. Саме тому Євросоюз продовжив санкції проти Росії минулого тижня", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.