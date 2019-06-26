ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у нардепи на дострокових виборах в Раду

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, сьогодні ЦВК зареєструвала 229 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах (ОВО) у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів.

Також комісія зареєструвала 612 кандидатів у народні депутати, висунутих політичними партіями в ОВО, а саме: "Опозиційний блок", "ВО "Свобода", "Сила людей", "Свідома нація", "Об'єднання "Самопоміч", "Партія місцевого самоврядування", "Патріот", "Разом сила", "Сила і честь", "Єдність", "Слуга народу", "Удар Віталія Кличка", "Аграрна партія України".

Відтак, усього станом на 25 червня в ОВО зареєстровано понад 3 100 кандидатів у народні депутати, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – понад 1 700, висунутих політичними партіями – 1 436.

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Водночас комісія зареєструвала 339 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі: 174 – від Аграрної партії України, 122 - від партії "Патріот" та 43 - від Партії зелених України.

Таким чином, усього станом на 25 червня ЦВК зареєструвала 2 тисячі 674 кандидати у народні депутати, включених до виборчих списків 21 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

У ЦВК зазначають, що остаточні дані зможуть назвати завтра після вилучення зі списків кандидатів, реєстрацію яких скасовано.