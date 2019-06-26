Ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, чотирьох бійців ОС було поранено і травмовано, - пресцентр

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ, з напрямку САХАНКИ – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; чотири рази околиці АВДІЇВКИ, з напрямку СПАРТАК та ЯСИНУВАТА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік селища МАР'ЇНКА, з напрямку ОЛЕКСАНДРІВКИ – з автоматичного гранатомету; район населеного пункту ВОДЯНЕ, з напрямку СПАРТАК – з міномету калібру 82 мм; околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО, з напрямку ДОКУЧАЄВСЬКА – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо українських воїнів поранено і травмовано на Донбасі, знищено БПЛА і пошкоджено радіолокаційний комплекс "Зоопарк" ворога. За добу - 44 обстріли, - ОС

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу ШУМІВ, з напрямку ШАХТИ 6-7 – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; поряд з населеним пунктом ПІВДЕННЕ, з напрямку шахти імені ГАГАРІНА – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці КРИМСЬКОГО - з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

"В результаті ворожих обстрілів 3 українських військовослужбовці дістали поранення, ще один – бойове травмування. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.





Также читайте: Деоккупация Донбасса и борьба с коррупцией, - Тейлор озвучил приоритеты своей работы в Украине

Напомним, 24 июня вооруженные формирования РФ 44 раза нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага.