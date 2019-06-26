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26.06.19 07:44

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС

25 червня збройні формування РФ 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

"За минулу добу п’ять українських військовослужбовця дістали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

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За даними розвідки 25 червня двоє окупантів були поранені.

З початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз неподалік від Луганського з гранатометів різних систем.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС 01
Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС 02

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