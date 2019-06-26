Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 32 ворожі обстріли, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- чотири рази район населеного пункту АВДІЇВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
- два рази околиці ОПИТНОГО – з мінометів калібру120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
- два рази неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі район населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- околиці НЕВЕЛЬСЬКОГО – з великокаліберного кулемету;
- поряд ТАЛАКІВКИ – зі стрілецької зброї;
- поблизу ШИРОКИНОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік БОГДАНІВКИ – з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:
- район населеного пункту ШУМИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
- тричі околиці ПІВДЕННОГО – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- три рази в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці ТРАВНЕВОГО - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"За минулу добу п’ять українських військовослужбовця дістали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки 25 червня двоє окупантів були поранені.
З початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників:
- двічі поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї;
- околиці СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
- район населеного пункту КАМ'ЯНКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- поряд з БОГДАНІВКОЮ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
- околиці ПАВЛОПОЛЯ – з міномету калібру 120 мм;
- поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї;
- район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз неподалік від Луганського з гранатометів різних систем.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.