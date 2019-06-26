Запуск митної служби через 2,5 місяця доволі реалістичний, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок ввечері.

"Старт, тобто переведення мінімум 30% персоналу - десь через 2,5 місяця реалістичний", - сказав Нефьодов.

Кандидатур на посади заступників поки немає, додав він.

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За словами Нефьодова, до початку роботи служби слід зареєструвати юридичну особу нового відомства, а також необхідне ухвалення Кабміном низки рішень щодо нової структури.

"До цього (старту. - Ред.) - реєстрація юрособи ... затвердження кошторису, граничної чисельності, нова структура і штатний розпис. Потім - постанову про утворення територіальних органів ДТС, положення про регіональні митниці, реєстрація відповідних юросіб. І нарешті - окреме розпорядження про початок роботи", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, вчора, 25 червня, відновився конкурс на голову Державної митної служби України. В результаті співбесіди переможцем став перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.