Своїми діями ПАРЄ заохочує агресію Росії, - конгресмен США Маккол

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку позицію висловив у вівторок співголова Комітету з міжнародних справ Палати представників США конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

"Росія не має бути заохочена за свою погану поведінку. Допоки вони не звільнять українських моряків, не припинять незаконну анексію Криму і не відмовляться від ворожої поведінки проти США і світу, Європа не повинна нормалізовувати відносини", - наголошується в заяві республіканської частини Комітету за підписом коннгресмена Маккола.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.