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26.06.19 08:30

Поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць, - Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі в Торонто шукатимуть способи збільшити кількість робочих місць.

Поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць, - Трюдо розповів, про що говоритиме із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це, анонсуючи переговори, заявив сам Трюдо.

"Канада й Україна поділяють глибоку історичну дружбу, збудовану на спільних цінностях й міцних міжособистісних зв’язках. З нетерпінням очікую на зустріч із Президентом Зеленським, під час якої підтверджу прихильність Канади народу України та обговорю шляхи поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць для середнього класу у обох державах", - сказав Трюдо.

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У його офісі додали, що під час перемовин будуть також обговорені "зусилля України у реформуванні на шляху до євроатлантичної інтеграції та безпекова ситуація в регіоні".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме із візитом в Канаді з 1 по 3 липня. Він візьме участь у конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто, і проведе низку дво- та багатостронніх зустрічей.

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