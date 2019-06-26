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26.06.19 08:40

Цей крок позначиться на майбутньому Криму, - Джемілєв про рішення ПАРЄ щодо РФ

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що основною причиною рішення ПАРЄ, яке може дозволити російській делегації повернутися в організацію, є матеріальні питання, серед іншого розмір внеску Росії в казну Ради Європи, що становить 33 млн євро на рік (приблизно 7% всього бюджету цієї організації. - Ред.) і обсяг товарообігу між Росією і європейськими країнами.

Цей крок позначиться на майбутньому Криму, - Джемілєв про рішення ПАРЄ щодо РФ

"Тут, я думаю, дуже сильно зіграли якісь матеріальні меркантильні інтереси, хоча вони мотивуються тим, що, нібито, якщо Росія піде з Ради Європи, важко буде захищати права російських громадян, тим більше, що кожна друга скарга від громадян Росії" , - сказав Джемілєв у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає Джемілєв, більшість таких скарг відправляються назад, оскільки вони не проходять всю процедуру в самій Росії.

Джемілєв вважає, що рішення ПАРЄ є "зрадою ідеалів Черчілля", з ініціативи якого створювалася Рада Європи для забезпечення верховенства права.

На його думку, цей крок позначиться на майбутньому Криму.

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"Ми помітили таку закономірність: чим менше тиск на Росію, тим більше репресій. Тому нові арешти, списки в'язнів - нехай це буде на совісті тих депутатів, які зараз проголосували за повернення Росії. Мовляв, ми наплювали на всі принципи, а вони нас знову запрошують, тому що ми ось заплатимо гроші. 33 млн євро, це 30 срібняків, ось така виявилася ціна цих європейських цінностей", - підкреслив лідер кримськотатарського народу.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

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