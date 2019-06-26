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26.06.19 09:14

Членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії, треба звозити на Донбас, - Климпуш-Цинцадзе

Європейських депутатів, які голосували за повернення делегації Росії в ПАРЄ, слід наполегливіше запрошувати на Донбас, щоб вони побачили справжню сутність російської агресії.

Членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії, треба звозити на Донбас, - Климпуш-Цинцадзе

Про це написала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Знаю, як тяжко європейських політиків привезти на Донбас.Та треба наполегливіше запрошувати членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії. Побачивши істинну сутність агресора, вони будуть по-іншому ставитися до країни, внески якої - ніщо порівняно з руйнацією, якої вона завдає", - вважає вона.

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Членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії, треба звозити на Донбас, - Климпуш-Цинцадзе 01

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

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