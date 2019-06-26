Сьогодні в Переяславі-Хмельницькому суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у замаху на координатора С14 Мазура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер, один із засновників руху "Народний тил" Роман Синіцин.

"26 червня в Переяслав-Хельницькому відбудеться важливий суд. У справі замаху на Сергій Мазур, йому в вікно прилетіла бойова граната, було важко поранено його батька. За цією ж групою ціла низка інших замахів та терактів. У тому числі граната в родину Героя України Валерія Чибінеєва. Тоді було важко поранено його тещу і дісталось осколками ветерану, офіцеру 79 бригади, який їх супроводжував. І це ще далеко не все. Епізодів десятки. Обвинуваченим терористам Вірченку, Павленку та Акімову будуть обирати запобіжний захід, який у них закінчується того ж дня о 23:59. У разу затягування чи переносу вони опиняться на волі. Зараз у них цілодобовий домашній арешт, але судді будуть намагатись відпустити їх відпустити як це робили до цього. Далі ті у свою чергу втечуть у Росію. Щоб цього не сталось і кілери повернулись назад до СІЗО, буде поїздка у Переяслав-Хмельницький", - розповів він.

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Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня невідомі кинули гранату у квартиру сім'ї Мазура в Борисполі.Там були мати, батько і старший брат активіста. Батька Мазура госпіталізовано. Самого координатора С14 вдома не було. Поліція кваліфікувала вибух у квартирі як замах на вбивство.

Мазур заявляв, що за кілька днів до інциденту його шукали невідомі. Слідчо-оперативна група розглядає дві версії скоєння злочину, основна з них - громадська діяльність Мазура.

До 3 листопада поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних у скоєнні вибуху у квартирі координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура в місті Бориспіль Київської області. Слідство вважає, що Акімов кидав гранату у квартиру Мазура, а Бальянов продав зброю. Решта підозрюваних фігурують у справі як співучасники.