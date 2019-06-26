Анастасії Супруненко, яка постраждала в ДТП в Києві, потрібна донорська кров і фінансова допомога. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала професор кафедри української літератури, директор центру культури і скусство в НПУ ім. Драгоманова Ірина Савченко.

Текст поста подаємо у повному обсязі:

"Сьогодні шостий день, як Настя Супруненко, яка разом із колегою постраждала у ДТП, що відбулося 20 червня на вул. Протасів Яр, перебуває у 17-ій клінічній лікарні.

Шостий день, як ця дівчинка вперто бореться за життя.

Шостий день, як тисячі людей (і я не перебільшую!), знайомих і незнайомих, об'єдналися у єдиному бажанні допомогти їй.



Фото: Савченко/Facebook

Сьогодні я маю дати певні роз'яснення, оскільки отримую телефонні дзвінки і листи в приват стосовна окремих питань організації допомоги Насті.

Тож пост буде довгий, але я уклінно прошу кожного дочитати його до кінця.

1) для перерахунку коштів для Насті ми даємо номер моєї картки та картки її хлопця Дмитра.

Чому саме моя картка і хто я така для Насті?

Я знаю Анастасію Супруненко шість років, я була її викладачем у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. На сьогодні я художній керівник і режисер Народного театру "Вавилон", у якому грає Настя. Для мене вона - близька і дорога людина. І її життя, її благополуччя для мене важать багато, як і життя усіх моїх вихованців.

Я була, на жаль, першою, кому зателефонували і повідомили про трагедію. І в той момент, готуючи перший пост про цю подію, ми опублікували саме мою картку для надходження благодійних коштів. Це рішення пізніше було узгоджене з її батьками.

2) Ми не можемо оприлюднити матеріали з лікарської карти Насті, як і будь-які документи про її стан чи лікування, оскільки відкрита кримінальна справа і подібні документи публікувати просто не можна.

Хто хоче пересвідчитись, що ми не шахраюємо, може звернутися до 17-ої клінічної лікарні і дізнатися, чи справді там перебуває Настя.

Або переглянути телевізійні сюжети (канали 1+1, Україна, ICTV, а завтра - Прямий), де оприлюднюються обставини самого ДТП, інтерв'ю з лікарями, свідками події та близькими.

3) Фото Насті, які ми розміщуємо у наших постах, - це фото Насті. Такої, якою ми її знаємо, - усміхненої, задуманої, грайливої, красивої і тендітної. Ми хочемо, щоб її бачили саме такою. Фотографій її травм НЕ БУДЕ. Це не для оприлюднення.

Такою, якою вона зараз є, її не мають бачити люди. Такою бачимо її ми. Нам болить, дуже болить. Але ми впевнені, що Настя хай і не скоро, але знову стане такою, як на фото.

4) Ми захоплені відгуком, який здобула Настіна біда у серцях і душах людей.

Ми вдячні кожному, хто перераховує кошти для її лікування, кожному, хто приходить і віддає свою кров, а з нею - частинку своєї любові і турботи.

Ми безмежно дякуємо тим, хто опікується юридичними питаннями, медичними консультаціями, поширенням інформації, дякуємо за кожну молитву, за кожне тепле оптимістичне слово, за кожен телефонний дзвінок ("я на зв'язку цілодобову - в разі потреби приїду за півгодини!" ).

Ми цінуємо людяність і співпереживання.

5) Наша мета - витягти Настю з біди. Повернути її до повноцінного життя.

А ще - максимально оприлюднити її історію, бо те, що сталося з нею і її колегою, на жаль, може статися з кожним! Чужа дурість і безвідповідальність в одну секунду ламає світ багатьох людей. Ми маємо пам'ятати про це і бути внутрішньо застереженими. Ми маємо цінувати своє і чуже життя.

6) У найближчий час ми створимо ФБ-сторінку, де буде локалізовано усю інформацію про Настю і допомогу для неї.

Сьогодні стан Насті особливо не змінився: вона все ще в медикаментозному сні, з якого її виводять на короткий час. Прогнози лікарів стримані. Ми чекаємо. І сподіваємося)))

Якщо Ви дочитали до цього місця, то традиційно ми пропонуємо форми підтримки Насті.

Тож:

1)Номер карток для допомоги:

5168 7456 0209 6759 Ірина Савченко,

а також 5375 4141 0007 6826 монобанк

4149 4393 1035 5775 приватбанк

Горецький Дмитро Вячеславович.

Призначення платежу: для лікування Насті Супруненко

2) Кров та плазму здавати в Київському міському центрі крові (вул. Максима Берлинського, 12) для Супруненко, міська клінічна лікарня #17, відділення реанімації. Кров можна здати у будні дні з 8:00 до 12:00.

ВАЖЛИВО!!! Обов'язково вкажіть у реєстратурі, що здаєте кров для Супруненко А.В. та візьміть довідку, яку потрібно передати у лікарню. Група крові не має значення.

Довідку ви можете віддати Анатолій Сірик (Anatolii Siryk), який передасть її до клініки.

3) Цей та інші пости з хештегом #helpsupruneishn просимо максимально поширювати. Якщо ж у Вас є можливість і бажання написати свій, у якому Ви вкажете про всі потреби процесу порятунку Насті, це буде надзвичайно! Але обов'язково ставте хештег.

"Настя має жити!" - резюмувала вона

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, в Протасовому Яру близько 15:20 сірий Volkswagen універсал, який рухався в бік Солом'янської площі, збив на пішохідному переході біля заправки "Сокар" двох дівчат. Водій спробував втекти з місця ДТП.

За даними видання "Сегодня", дівчат відкинуло на 15 метрів від переходу - удар був такої сили, що з них позлітали взуття і навіть шкарпетки. Водій зупинився, глянув на жертв і поїхав далі. Очевидець кинувся наздоганяти і зупинив його.

За життя 23-річної Анастасії Супруненко і 30-річної Олександри Осауленко борються реаніматологи. Анастасія - в комі, в обох дівчат - переломи тазу і черепно-мозкові травми.

В майбутньому обох очікують досить складні реконструктивні втручання на опорно-руховому апараті, і, швидше за все, у віддаленому періоді у однієї з хворих буде плануватися нейрохірургічне втручання.

Винуватцю ДТП як запобіжний захід обрано домашній арешт. Зараз слідчі чекають результатів експертизи крові водія і розшукують свідків аварії.