Суд визнав винною 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".

Справа набула резонансу і за межами області, була реакція президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого у діях молодих людей немає, адже повідомляти органи влади про мирні акції ж не обов’язком, а правом.

Однак, як розповіла Суспільному матір Дар’ї Наталія, у Рівненському міському суді – іншої думки. Рішення там винесли ще 13 червня,

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"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. По моїй справі (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли", – розповіла Суспільному пані Наталія.

Жінка додала, що товариша Дар’ї Романа суд також визнав винним. Також нагадаємо, міський суд визнав Дар’ю Коцюрубу винною у розклеюванні листівок, які у поліції назвали агітацією без вихідних даних. У цій справі стався конфуз: матері дівчини спочатку в суді дали постанову про те, що дівчину визнали невинною, а згодом, коли у поліції оприлюднили іншу постанову, де дівчина визнана винною, в суді зазначили, що помилились працівники та помилково надіслали проект постанови, а не прийняте суддею рішення.

Нагадаємо, 25 травня в центрі Рівного 16-річна дівчина і 20-річний молодик вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.