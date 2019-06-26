Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень делегації РФ

Оскарження розглядається відразу за двома процедурами, порушеними напередодні національними делегаціями України і Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова делегації України у Парламентській асамблеї Володимир Ар'єв порушив оскарження за процедурними підставами. Він наголосив, що повноваження російських парламентаріїв є сумнівними, адже вони обиралися у тому числі з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму.

Оскарження за змістовними підставами порушила представник делегації Грузії Ніно Гогуадзе. Вона наголосила, що Росія продовжує постійно не дотримуватися своїх зобов’язань.

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Відповідну доповідь із висновками комітетів ПАРЄ з питань моніторингу і регламенту Асамблея розгляне у другій половині дня середи.

До моменту ратифікації (або ні) повноважень члени російської делегації тимчасово зберігатимуть усі права, за виключенням голосування за свої повноваження.

Моніторинговий комітет ПАРЄ, який розглядав питання порушень принципів Ради Європи з боку РФ і членів російської делегації, не знайшов підстав пропонувати асамблеї накладати на росіян будь-які обмеження, пише ЕП.

Регламентний комітет, який розбирався з присутністю в складі делегації РФ депутатів, які голосували за анексію Криму, а також обраних з урахуванням голосів кримчан, взагалі відмовився від доповіді.

За цих обставин повноваження депутатів від РФ майже гарантовано будуть підтверджені навіть без тих обмежень, які залишалися доступними після скандального рішення ПАРЄ, прийнятого в понеділок.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.