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26.06.19 10:51

"Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Київська влада збирається подати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на честь Романа Шухевича.

"Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Про це міський голова написав в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - написав Кличко.

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Міський голова уточнив, що йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського та Ватутіна.

"І, по-друге на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - додав Кличко.

Реваншу не буде! - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича 01

Напередодні, 25 червня, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подана апеляція.

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