"Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року, 33% опитаних заявили, що Україна рухається в правильному напрямку, 40% - протилежної думки, ще 27% - не визначились, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед наймолодших респондентів, виборців партій "Слуга народу" і "Голос". Натомість прихильники партій "Європейська Солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя" – найбільш песимістичні у цьому питанні.

65% опитаних висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 19% зазначили, що скоріше готові брати участь, 13% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці.

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Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр "Опозиційна платформа – За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) та "Батьківщина" (7,0%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,4%, Радикальну партію – 2,5%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 67% (не довіряють 26%).

Серед лідерів політичних сил відносно вищим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%), Ігор Смешко (21%). Юрію Бойку довіряють 20%, Юлії Тимошенко – 17%, Петру Порошенку – 15%. Лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних.

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Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 20-24 червня 2019 р.